Москва, , 13:01 — REGNUM

Профицит бюджета РФ, который уже превысил 2 трлн рублей, был достигнут за счёт бюджетного правила, а не за счёт реального прогресса российской экономики, считает экономист, член президиума Столыпинского клуба Владислав Жуковский. Об этом он сообщил 16 августа корреспонденту ИА REGNUM

«Надо очень чётко понимать, что профицит бюджета в размере почти 2,027 трлн рублей — это огромный профицит, — сказал Жуковский. — Иными словами, доходы превышают расходы просто на феноменальную величину. Но такого рода профицит бюджета достигнут отнюдь не благодаря продуманной макроэкономической политике. Не является результатом опережающего роста экономики, инвестиций, уровня жизни населения, потребительской активности, создания рабочих мест, развития малого и среднего бизнеса, отраслевой диверсификации экономики, внедрения высоких технологий. К сожалению, ни к чему из этого данный профицит отношения не имеет. По большому счёту это пир во время чумы и формирование гробовой заначки».

Жуковский подчеркнул, что данный профицит достигнут за счёт бюджетного правила, согласно которому все нефтегазовые доходы дороже 42 долларов за баррель автоматически изымаются из экономики и направляются на покупку иностранной валюты и пополнение резервов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, федеральный бюджет России за первые семь месяцев 2019 года, по предварительной оценке Министерства финансов, исполнен с профицитом в 3,4% ВВП (2 027 839,4 млн рублей). Так, доходы бюджета за указанный период составили 11,469 трлн рублей — 56,9% к общему объёму доходов, утверждённому законом на 2019 год. Расходы были исполнены в объёме 9,442 трлн рублей (51,6%).

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