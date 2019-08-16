Сеул, , 12:04 — REGNUM

В южнокорейской провинции Чолла-Пукто выпустят в водоемы 270 тыс. мальков золотого карася. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей исследовательского центра провинции.

По их словам, специалисты выпустят 4-сантиметровых мальков в озеро Кудокче города Иксана, озеро Нынче города Кимдже, реки городов Ванджу, Джансу и уезда Кочхан, озеро Окджон уезда Имсиль, реку Сомджин уезда Сунчхан.

Известно, что цель выпуска мальков, который пройдет в два дня с 19 августа, кроется в увеличении рыбных ресурсов и восстановлении водных экосистем.

С 2001 года представители исследовательского центра выпустили в водоемы провинции 4,66 млн мальков золотого карася.