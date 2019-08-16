Москва, , 11:56 — REGNUM

Драйверами роста объёмов российской промышленности стали сырьевой и обрабатывающий секторы производства. Об этом говорится в исследовании Федеральной службы государственной статистики (Росстат) об итогах промышленного производства в июле 2019 года.

Наибольший рост отмечен в производстве сжиженного природного газа — на 86% по сравнению с июлем 2018 года. Добыча нерудных ископаемых за год выросла на 15,7%, металлических руд — на 1,9%, цветных металлов — на 3,1%. Объемы сервисных услуг (в этот вид деятельности входят геологоразведка, бурение, ремонтные работы и т. п) выросли на 16,7%.

В Росстате также фиксируют рост производства сельхозпродукции и рыбопродуктов. В частности, производство подсолнечного масла увеличилось на 41,7%, объёмы переработки и консервирования рыбы и ракообразных — на 24,7%, а мясных консервов — на 18,9%.

Производство химических веществ и продуктов также выросло, в целом — на 3,4%. Наибольший рост — на 25,7% — в производстве шин, покрышек и резиновых камер для транспортных средств. Объемы производимых минеральных удобрений за год выросли на 11,5%, мыла, моющих, чистящих и полирующих, парфюмерных и косметических средств — на 11,2%.

На 19,3% выросло производство металлических изделий. Как отмечают в Росстате, увеличение произошло за счет наращивания объемов производства металлических цистерн, резервуаров и прочих емкостей. Так, например, на 7,2% выросло производство электрического оборудования, на 8,6% — производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов.

Производство магистральных электровозов выросло на 41,25%, грузовых вагонов — на 27,2%, бурильных труб — на 11,5%.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, рост промышленного производства в России в июле 2019 года составил 2,8% по сравнению с июлем 2018 года. За семь месяцев 2019 года объёмы промпроизводства выросли на 2,6%.