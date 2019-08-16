Улан-Удэ, , 11:50 — REGNUM

Глава Бурятии Алексей Цыденов рассказал о разрабатываемом в настоящий момент лёгком самолёте «Байкал» министру промышленности и торговли РФ Денису Мантурову. Об этом сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики.

По словам главы, самолёт обладает уникальным набором технических характеристик, необходимых региональному самолету. Он отвечает современным и перспективным требованиям рынка по грузоподъемности (до 3000 кг), пассажировместимости (до 14 человек), дальности полета (до 5 100 км).

Кроме того, высокая топливная эффективность, возможности эксплуатации на необорудованных аэродромах и посадочных площадках ограниченных размеров обеспечивают очень высокую технико-экономическую эффективность и привлекательность «Байкала». Алексей Цыденов добавил, что у самолёта очень хороший потенциал.

«В его использовании заинтересованы субъекты Дальневосточного федерального округа. Есть интерес международных покупателей. Он будет интересен для всех небогатых стран», — отметил он.

Денис Мантуров также вставил, что производство серийных образцов самолёта будет развёрнуто на Улан-Удэнском авиазаводе с 2022 года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее полпред президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев призвал ускорить запуск производства самолёта. По словам директора завода Леонида Белых, у «Байкала» уже есть заказчики на Дальнем Востоке, а также за границей — заявок всего на 100 самолётов.

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