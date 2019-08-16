Ростов-на-Дону, , 11:48 — REGNUM

В Ростовской области будет построена новая школа. Образовательное учреждение на 1 тыс. мест планируется возвести в Аксае. Об этом сообщает пресс-служба донского губернатора 16 августа, передаёт ИА REGNUM.

Работы по подготовке проекта строительства оценены на сумму, превышающую 7,8 млн рублей. Муниципалитет добавит на софинансирование расходов около 1,4 млн рублей.

Ранее на решение коммунальных вопросов жителей Аксайского района было выделено свыше 5 млн рублей на приобретение двух прицепов-цистерн и около 6 млн рублей — на закупку комбинированной дорожной машины.