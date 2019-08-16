Деревня Взвад, Новгородская область, , 11:46 — REGNUM

В конце августа в Новгородской области начнутся работы в устье реки Ловать: дно реки необходимо очистить и углубить, а её берега — укрепить. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-центре правительства региона, в 2019 году на проведение мелиоративных работ на реке Ловать будет направлено около 70 млн рублей федеральных средств.

Работы проведут специалисты ООО «НПП «ЭкоГидроТехнологии». В настоящее время они перебазируют технику в район деревни Взвад Старорусского района, откуда начнут работы на Ловати.

По проектным расчётам, со дна реки Ловать необходимо изъять 129−147 кубометров грунта, который будет использован для укрепления берега.

Работы по рыбохозяйственной мелиорации также проводятся в пойме озера Ильмень (здесь в июле уже очистили участок от взрывоопасных предметов), а также в устьях рек Ниша, Ловать, Мста и Шелонь.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, проект мелиоративных работ на озере Ильмень — главном рыбохозяйственной водоёме Новгородской области — рассчитан до 2021 года.

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Работы проводятся по поручению президента РФ Владимира Путина по итогам его поездки в регион в 2016 году. Новгородские рыбаки пообщались с главой государства и пожаловались на сокращение рыбных запасов в регионе.

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