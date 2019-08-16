Нью-Дели, , 16:14 — REGNUM

В ближайшем будущем южнокорейская компания Samsung Electronics может обогнать китайскую компанию Xiaomi на рынке смартфонов Индии. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на агенство PTI.

Согласно опубликованным данным, во втором квартале 2019 года Samsung Electronics сократила разрыв с Xiaomi до 3%.

Во втором квартале текущего года южнокорейской компании принадлежало 25,3% индийского рынка смартфонов, в то время как китайской— 28,3%.

Напомним, что в четвертом квартале 2018 года разрыв между компаниями составил более 10%, так как компании Xiaomi принадлежало 29,7% рынка смартфонов Индии, а компании Samsung Electronics — 18,2%.

Однако в первом квартале текущего года разрыв между китайской и южнокорейской компанией сократился до 7%. В первом квартале 2019 года доля рынка компаний составила 30,1% и 22,7% соответственно.

Как отметили специалисты, южнокорейской компании удалось увеличить долю на рынке благодаря линейкам бюджетных смартфонов (Galaxy M, Galaxy A).

Известно, что после Xiaomi и Samsung Electronics, третье место на рынке смартфонов Индии занимает Vivo (15,1%), Oppo (9,7%) и Realme (7,7%).