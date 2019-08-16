Казань, , 11:26 — REGNUM

В Арбитражный суд Татарии поступил банкротный иск к строителям — ООО «СК Татагро». Исковое заявление к производству пока не принято, но ранее подобные претензии выдвинула другая компания — из Башкирии, слушания по этому иску состоятся 22 августа 2019 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Исковое заявление от самарского ООО «Агрострой» поступило 15 августа 2019 года. Сумма исковых требований — 383 500 рублей. В июле 2019 года суд выдал ООО судебный приказ на взыскание с компании «СК Татагро» этой же суммы — долга по договору поставки.

22 июля 2019 года иск к этой же компании подало ООО «СпецТехСнаб» из Башкирии. Сумма претензий — 32 854 413 рублей. Обоснованность претензий рассмотрят 22 августа. Арбитражного управляющего предлагают выбрать из СРО-Ассоциация арбитражных управляющих «Паритет» (Московская область).

Компания, несмотря на указание в иске, что она находится в Набережных Челнах, юридически «прописана» в Альметьевске. По данным ЕГРЮЛ, ООО учреждено 14 сентября 2007 года, уставный капитал — 20тыс. рублей. Директор и владелец — Камила Саидова. Основной вид деятельности — строительство жилых и нежилых зданий. Среднесписочная численность работников в 2019 году — свыше 30 человек.