Екатеринбург, , 11:26 — REGNUM

В Свердловской области за первые шесть месяцев 2019 года поступило 1072 жалобы на проведение закупок для государственных и муниципальных нужд, и это на 18% больше чем за аналогичный период 2018 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального УФАС.

За прошедшее полугодие по итогам внеплановых проверок зафиксировано увеличение на 83% числа выявленных нарушений при проведении закупок, а также в семь раз увеличилось и количество предписаний выданных в рекламной сфере.

Среди зарегистрированных антимонопольной службой нарушений органами власти, наибольшее количество выявлено в сфере жилищно-коммунального хозяйства и обеспечения граждан и организаций теплом.

Отметим, что в сравнение с аналогичным периодом прошлого года, с января по июнь 2019 года в семь с половиной раз увеличилось число возбужденных административных дел по ст. 14.32 КоАП РФ «Ограничивающие конкуренцию соглашения, согласованные действия, координация экономической деятельности».