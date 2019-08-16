Москва, , 11:20 — REGNUM

Правительство РФ выделило дополнительные средства из бюджета на дорожную деятельность. Регионы России получат 39,2 млрд рублей на реконструкцию и ремонт дорог, сообщили в Росавтодоре.

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Дополнительные средства будут направлены на продолжение реконструкции и строительства объектов, реализуемых субъектами с привлечением средств федерального бюджета (12,9 млрд руб.) и на проекты с применением механизмов государственно-частного партнерства — 5,7 млрд руб.

Около 6 млрд руб. направят на решение дорожных проблем в 16 субъектах РФ. В частности, средства направят на строительство Восточного обхода Перми, мостового перехода через Обь в Новосибирске, Восточного выезда из Уфы в Башкирии.

Как сообщало ИА REGNUM, более 9 млрд рублей выделено в 2019 году на строительство дорог к сельским поселениям и объектам сельскохозяйственного производства.

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