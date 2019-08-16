Элиста, 16 августа 2019, 11:18 — REGNUM
Более двух миллиардов рублей необходимо на строительство объектов водоподготовки столицы Калмыкии Элисты, об этом говорилось в ходе визита в регион руководителя Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека РФ Анны Поповой 15 августа. Руководитель ведомства посетила Верхне-Яшкульский водозабор, канализационные очистные сооружения Элисты и осмотрела резервуар чистой воды в северной складской зоне города.
Как сообщало ИА REGNUM, Анна Попова пробудет в Калмыкии два дня. 16 августа она примет участие в совещании по вопросам обеспечения качественной питьевой водой населения республики в контексте федерального проекта «Чистая вода» в рамках реализации нацпроекта «Экология».
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