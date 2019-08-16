Элиста, , 11:18 — REGNUM

Более двух миллиардов рублей необходимо на строительство объектов водоподготовки столицы Калмыкии Элисты, об этом говорилось в ходе визита в регион руководителя Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека РФ Анны Поповой 15 августа. Руководитель ведомства посетила Верхне-Яшкульский водозабор, канализационные очистные сооружения Элисты и осмотрела резервуар чистой воды в северной складской зоне города.

Анатолия Французова. «Вода у нас подается с превышением по санитарно-химическим показателям: по жесткости, по минерализации, по содержанию хлоридов натрия, магния, и поэтому здесь необходимы вложения для того, чтобы привести все к требованиям СанПиН. МУП «Элиставодоканалом» разработана программа до 2020 года, которая предусматривает необходимость проведения мероприятий для того, чтобы добиться всех показателей качества. Сейчас, в настоящее время такой возможности нет — необходимо более 2 млрд рублей, чтобы выполнить программу», — цитирует РИА «Калмыкия» начальника территориального отдела Роспотребнадзора по РК

Как сообщало ИА REGNUM, Анна Попова пробудет в Калмыкии два дня. 16 августа она примет участие в совещании по вопросам обеспечения качественной питьевой водой населения республики в контексте федерального проекта «Чистая вода» в рамках реализации нацпроекта «Экология».

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