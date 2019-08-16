Киев, , 11:11 — REGNUM

Рост валового внутреннего продукта (ВВП) Украины апреле-июне 2019 года составил 4,6%, сообщила украинская государственная служба статистики, передает корреспондент ИА REGNUM

По отношению к предыдущему кварталу реальный ВВП страны во втором квартале текущего года (с учетом сезонного фактора) вырос на 1,6%, уточняет ведомство.

Как отмечают СМИ, с таким результатом Украина опередила даже Польшу по темпам роста — польская экономика во втором квартале 2019 г. увеличилась «всего» на 4,4%.

Вместе с тем, украинские экономисты критически восприняли обнародованные данные по росту ВВП, отмечая, что это лишь стечение благоприятных обстоятельств, а не реальное состояние экономики страны.

«Экономическое чудо? Не совсем. Точнее, совсем не чудо. Потому что рост некачественный и неустойчивый», — комментирует, в частности, экономический эксперт Виктор Скаршевский.

«Во-первых, рост ВВП происходит на фоне деиндустриализации украинской экономики. Темпы роста промышленного производства во 2-м квартале 2019 в 3 раза отстают от прироста ВВП — 1,6% против 4,6%… Во-вторых, промышленность в июне показала падение — минус 2,3%, в т.ч. перерабатывающая промышленность — минус 6,1% (к июню 2018 года), а машиностроение — минус 13,3%. Ситуация в промышленности последние полгода очень неустойчивая — 3 месяца рост, 3 месяца падение», — объясняет специалист.

Скаршевский подчеркивает, что рост ВВП во втором квартале (впрочем, как и в первом), прежде всего, обеспечивают розничный товарооборот и сельское хозяйство.

«Товарооборот — благодаря массовой трудовой миграции, в результате которой увеличивается приток валюты в Украину и, вследствие дефицита кадров из-за миграции, временно повышаются зарплаты, сельское хозяйство — благодаря хорошей погоде, способствующей рекордным урожаям», — подчеркивает он.

Также экономист отмечает, что при формальном росте ВВП ухудшаются другие важные экономические показатели: прямые иностранные продолжают сокращаться, доходы госбюджета не выполняются, расходы госбюджета недофинансируются, трудовая миграция увеличивается.

В завершение Скаршевский напоминает, что благодаря договоренностям Яценюка-Яресько о реструктуризации долга Украины, достигнутым в 2015 году, чем больше растет ВВП страны, тем больше выплаты внешним кредиторам.

ИА REGNUMнапоминает, что 8 августа президент Владимир Зеленский заявил, что в результате реформ, которые его команда обеспечит в ближайшее время, в течение ближайших пяти лет ВВП Украины будет расти на 5−7% в год. По официальному прогнозу Нацбанка и МВФ, в этом году экономика Украины покажет рост порядка 3%.