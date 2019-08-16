Волгоград, , 11:12 — REGNUM

Победителем аукциона, по которому подрядчик за 18,8 млрд рублей обязуется построить объездную дорогу вокруг Волгограда, стала дорожная компания АО «Донаэродорстрой» из Ростова-на-Дону, 16 августа сообщает Южная служба новостей.

Согласно проектной документации, подрядчик должен будет построить в Волгограде объездную четырехполосную трассу длиной 12 км, три путепровода и три транспортные развязки, новый мост. Проектом предусмотрено также и строительство инфраструктуры для отдыха водителей.

Завершить эти работы дорожники должны к осени 2024 года.

Напомним, что длина объездной дороги вокруг Волгограда составляет более 70 км. Полная стоимость ее строительства составляет порядка 40 млрд. рублей. Работы разбиты на три этапа.

Объездная магистраль позволит разгрузить Волгоград от транзита большегрузного транспорта.