Ростов-на-Дону, , 11:02 — REGNUM

Власти Ростова-на-Дону намерены приобрести троллейбусы с автономным ходом. Сумма, которая будет перечислена из муниципальной казны и регионального бюджета исполнителю государственного контракта, равна 432 млн рублей. Об этом сообщается на сайте госзакупок.

Ожидается, что для донской столицы будет закуплено 20 единиц транспорта. В перерасчёте один троллейбус стоит более 21,5 млн рублей. Троллейбусы должны быть низкопольными, оснащены кондиционерами, USB-портами и аккумуляторами, которые позволят машине проезжать более 20 километров. Поставка должна быть осуществлена до 21 октября текущего года.

ИА REGNUM напоминает, что только в конце 2018 года в Ростов-на-Дону была доставлена партия троллейбусов, подаренных Москвой. Чиновники обещали запустить столичный транспорт до конца 2018 года. Внешний вид троллейбусов не обрадовал ростовчан, высказавших своё мнение в социальных сетях.

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