Душанбе, , 10:53 — REGNUM

Грузовые автомобили, перевозящие более 10 тонн грузов, могут двигаться по улицам Душанбе с 21:00 до 5:00, сообщает 16 августа издание Asia-Plus со ссылкой на соответствующее решение мэра столицы Таджикистана Рустама Эмомали.

Отмечается, что глава города внес поправки в решение о регулировании движения грузовых автомобилей, принятое в 2015 году. Ранее грузовики могли перемещаться через Душанбе с 22:00 до 5:00.

Кроме того, водителям грузовых автомобилей, работающих на стройках важных объектов в Душанбе, выдается специальное разрешение городских властей.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала 2019 года транспортные компании Таджикистана испытывают сложности с доставкой грузов через территорию Туркмении, профильные ведомства которой не пропускают таджикистанские грузовики. Перевозчики стали доставлять грузы в обход Туркмении.

Читайте также: Таджикистан запустил транзитные транспортные маршруты в обход Туркмении