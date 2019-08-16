Москва, , 10:49 — REGNUM

Дилеры Toyota в России приступили к продажам новой эксклюзивной версии пикапа Hilux Exclusive Black. Об этом 16 августа сообщает пресс-служба японской компании.

Данную версию пикапа автопроизводитель оснастил 177-сильным 2,8-литровым турбированным дизелем, работающим с 6-скоростным «автоматом» и приводом 4×4.

Дизайн Exclusive Black отличают легкосплавные диски чёрного цвета, окантовка радиаторной решетки и хромированные противотуманные фары. Кроме того, на корпусе авто имеются черные глянцевые элементы. Салон новинки полностью выполнен в чёрном цвете. Внутри машины также есть декоративные вставки под рояльный лак. Кресла автомобиля обтянуты перфорированной кожей.

Напомним, с момента начала продаж в апреле 2018 года в России было продано 1103 единицы предыдущей версии Toyota Hilux в комплектации Exclusive. Это 34% от всех продаж пикапа Toyota в РФ.

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