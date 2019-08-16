Киев, , 10:44 — REGNUM

На Украине обсуждают ситуацию с возможным выходом страны при новом правительстве из проекта энергомоста с ЕС, передает корреспондент ИА REGNUMсегодня, 15 августа.

Напомним, что представитель президента Зеленского в Кабмине Андрей Герус сообщил, что министр энергетики Игорь Насалик в последние дни своего пребывания в должности подписал приказ по реализации проекта «Энергетический мост», который под видом евроинтеграции фактически предусматривает перевод второго атомного блока Хмельницкой АЭС в энергосистему Польши.

Герус предоставил общественности опубликовал фото соответствующего документа от 9 августа, заявив, что этот проект — «никакая не евроинтеграция, это работа линии только в одну сторону — в Польшу».

«На сегодня у нас уже стремительно выросла цена, сегодня уже возникают дефициты электроэнергии — на рынке на сутки вперед такие дефициты составляют 5% — 30%, на внутрисуточном рынке вообще нет предложения электроэнергии. Украина все больше импортирует из Словакии и Беларуси», — добавил соратник Зеленского.

Экс-министр экономики Виктор Суслов в своем комментарии заявил, что поддерживает позицию Офиса Зеленского насчет этого проекта.

«По-видимому, это одно из последних преступных действий правительства Гройсмана — отдать всю выработку одного атомного блока Хмельницкой АЭС в энергосистему Польши, да ещё через коммерческие структуры. Заметим, это-самая дешевая украинская электроэнергия, в условиях, когда начато повышение тарифов на электроэнергию для промышленности и при начавшемся дефиците электроэнергии в Украине. Это эквивалентно передаче энергоблока АЭС полякам», — анализирует ситуацию бывший чиновник.

По мнению Суслова, это решение очень похоже на масштабную коррупцию. Он призывает вмешаться в ситуацию антикоррупционные органы Украины, в частности, НАБУ.

ИА REGNUMнапоминает, что в марте этого года на тот момент президент Украины Петр Порошенко заявил, что Киев планирует достроить два блока Хмельницкой атомной электростанции (ХАЭС) и создать энергомост Украина-ЕС.

«Проект энергетического моста является, в первую очередь, проектом евроинтеграционным… Этот проект позволит в перспективе осуществить интеграцию Объединенной энергетической системы Украины с европейской сети ENTSO-E, и Хмельницкая АЭС станет пилотной в такой интеграции», — сказал Порошенко.

Он уточнил, что достройка блоков АЭС будет осуществляться на европейские деньги — «европейские средства, дешевые, длинные… это отвечает стратегическим интересам Украины, нашему видению будущего развития энергетики».

Согласно официальным данным, Украина в январе-июле 2019 года увеличила выручку от экспортаэлектроэнергии по сравнению с аналогичным периодом 2018 года на 12,5% — до $209,57 млн. Из этой суммы $128 млн пришлось на поставки электроэнергии в Венгрию, $47,3 млн — в Польшу и $26,5 — в Молдавию.

Вместе с тем, Украина импортирует электроэнергию из трех стран — Словакии, Венгрии и Белоруссии.

«Именно импортные поставки пока являются важной предпосылкой для создания реальной конкуренции на отечественном рынке электроэнергии», — подчеркивают в компании «Укрэнерго».