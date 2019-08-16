Вашингтон, , 10:33 — REGNUM

Санкции США, введённые в отношении Ирана и Венесуэлы, вместо негативного эффекта оказали обратное действие. В частности, ограничительные меры благотворно повлияли на спрос на российскую марку сырой нефти, непреднамеренно увеличив его и повысив доходы нефтяных экспортеров РФ. Об этом 16 августа сообщает агентство Bloomberg.

Нефть Иван Шилов © ИА REGNUM

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Опираясь на собственные расчёты, издание отмечает, что российские нефтяные компании получили не менее $905 млн дополнительных доходов в период с ноября 2018 года по июль 2019 года.

«Расчёт основан на разнице спреда марки Urals к Brent за период по сравнению со средним показателем за пять лет», — поясняет агентство.

Так, американские санкции увеличили спрос на российскую нефть в свете сокращения добычи стран ОПЕК и их партнёров. В результате российская нефть марки Urals стала регулярно торговаться с премией к Brent.

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США идут на экономическое удушение Ирана

Как сообщало ИА REGNUM, В мае 2018 года США в одностороннем порядке объявили о выходе из СВПД и восстановлении санкций против исламской республики. Ограничительные меры, в том числе, направлены на сокращение поставок нефти из Ирана.

Напомним, в январе 2019 года власти США ввели санкции в отношении венесуэльской нефтекомпании PDVSA.

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