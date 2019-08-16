Джалал-Абад, Киргизия, , 10:29 — REGNUM

«Возобновление деятельности региональных аэропортов будет способствовать укреплению единства и развитию туризма в стране», — заявил премьер-министр Киргизии Мухаммедкалый Абылгазиев во время осмотра нового здания аэропорта в городе Кербен в Джалал-Абадской области.

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По словам главы правительства, в последнее время киргизстанцы отдают предпочтение авиатранспорту.

«Сегодня многие наши граждане предпочитают машинам самолеты. Так они быстрее смогут добраться до места назначения в комфортных условиях», — сказал Мухаммедкалый Абылгазиев.

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