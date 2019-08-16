Москва, 16 августа 2019, 10:27 — REGNUM
Политика сокращения российских вложений в американские ценные бумаги носит спекулятивный характер и особого смысла не имеет, считает экономист Михаил Хазин. Об этом он заявил 16 августа корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о том, что в июне 2019 года РФ уменьшила свои вложения в ценные бумаги США до 10,848 млрд долларов.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по данным Минфина США, объём российских вложений в американские государственные бумаги в июне уменьшился почти на $1,2 млрд — с 12,024 млрд долларов до 10,848 млрд долларов.
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