Москва, , 10:27 — REGNUM

Политика сокращения российских вложений в американские ценные бумаги носит спекулятивный характер и особого смысла не имеет, считает экономист Михаил Хазин. Об этом он заявил 16 августа корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о том, что в июне 2019 года РФ уменьшила свои вложения в ценные бумаги США до 10,848 млрд долларов.

«Американские ценные бумаги ничем не опасны, — сказал Хазин. — Дело в том, что ключевой момент в части вложения — это их ликвидность. Да, теоретически имеются угрозы, связанные с тем, что все одновременно могут отказаться от этих бумаг. Представить себе это невозможно. Угрозы падения доллара, что может обесценить эти бумаги, на сегодня не существует. Если произойдёт обвал финансовых пузырей, а он безусловно произойдёт, то на первом этапе доллар от этого только подскочит. Кроме того, под эти бумаги всегда можно брать кредиты. Иными словами, это всё носит спекулятивный характер и особого смысла не имеет».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по данным Минфина США, объём российских вложений в американские государственные бумаги в июне уменьшился почти на $1,2 млрд — с 12,024 млрд долларов до 10,848 млрд долларов.

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