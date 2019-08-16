Нижний Новгород, , 10:21 — REGNUM

Министерство имущественных и земельных отношений Нижегородской области выставило на арендные торги помещение, расположенное в здании-памятнике 1896 года постройки. В здании бывшей нижегородской биржи арендаторам предлагают почти 272 кв.м. Торги пройдут 4 сентября 2019 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Помещение площадью 271,8 кв. м будет передано в пользование на пять лет для размещения подсобных и складских помещений.

«Помещение расположено в здании 1896 года постройки, относящемся к объектам казны Нижегородской области, являющемся объектом культурного наследия регионального значения (здание биржи). Помещение в удовлетворительном состоянии, имеется водопровод, канализация, освещение», — уточняется в техдокументации.

Начальная цена лота, расположенного на Нижневолжской набережной, 16, литера Д — 55 822,41 рубля. Ранее в помещениях находился ночной клуб.

Уточняется, что при расчётах размера аренды был применён корректирующий коэффициент 0,6 для поддержки малого и среднего бизнеса. По этой причине запрещена субаренда или перенаём.

Напомним, для сохранения объектов культурного наследия в регионе планируют разработать специальную программу ремонта. Такое поручение было дано главой региона Глебом Никитиным, отметившим, что к памятникам нужен особый стандарт качества.

Ранее в Нижнем Новгороде был объявлен конкурс для реставрации и приспособления под современное использование дома-памятника, где некоторое время прожил композитор Милий Балакирев.