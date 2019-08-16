Чебоксары, , 10:16 — REGNUM

В Чувашии предприятие тракторного концерна — ООО «Комплектующие и запасные части» (КЗЧ) — признано банкротом. В рамках дела о банкротстве подано требование на 861,9 млн рублей, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

ООО «КТЗ» по делу о банкротстве КЗЧ подало требование на сумму 861 908 614 рублей рублей 18 копеек. Отмечается, что «в соответствии с заявлением задолженность основана на кредитном соглашении» от 24 марта 2017 года.

Отметим, что решением Арбитражного суда Чувашии от 25 июля 2019 года ООО «Комплектующие и запасные части» признано несостоятельным (банкротом), открыто конкурсное производство сроком на шесть месяцев до 25 января 2020 года.

По данным ЕГРЮЛ, ООО «КЗЧ» зарегистрировано в 2006 году, уставный капитал составляет 10 тыс. рублей. Учредителем является ОАО «Чебоксарский агрегатный завод» (ЧАЗ). Основной вид деятельности — «торговля оптовая специализированная прочая».

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Как сообщало ИА REGNUM, «Чебоксарский агрегатный завод» входит в концерн «Тракторные заводы», ряд предприятий которого в настоящее время проходят процедуру банкротства. В отношении ЧАЗ в январе 2018 года было введено наблюдение. Также в прошлом году были внесены изменения в наименование с ОАО на ПАО «Чебоксарский агрегатный завод».

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