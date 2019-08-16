Краснодар, , 10:07 — REGNUM

Отопительный сезон в осенне-зимний период 2019—2020 годов в Краснодаре оказался под угрозой срыва, сообщает «Россия-Кубань».

По информации телеканала, из-за долгов компаний «Автономная теплоэнергетическая компания» (АТЭК) и «Краснодартеплосеть» за теплоэнергию перед «Лукойл-Кубаньэнерго», Краснодарская ТЭЦ снизила температуру в падающей трубе, что привело к угрозе срыва отопительного сезона. Генеральный директор АТЭК Владимир Василенко заверил, что компания до конца года погасит долги перед «Лукойлом». По данным «Краснодарских известий», речь идёт о долге в 600 млн рублей.

«АТЭК и «Краснодартеплосеть» платили «Лукойлу» за теплоэнергию по определенному графику, но из-за долгов он оказался нарушен. Сейчас администрация ведет переговоры с компаниями, чтобы они в свою очередь пересмотрели свои графики погашения долгов», — цитирует издание замдиректора департамента городского хозяйства и ТЭК Павла Кикотя.