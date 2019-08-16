Краснодар, , 09:55 — REGNUM

Государственная компания «Автодор» намерена продать долю в одной из своих проектных компаний, ООО «ДЗОК», частным инвесторам, что поможет приступить к реализации строительства дальнего западного обхода Краснодара.

О планах компании по привлечению инвесторов сообщили «Ведомости». По их данным, на приобретение доли есть уже три претендента. Как отмечает издание, протяженность дороги составит 51 километр, стоимость — около 39 млрд рублей, тогда как в комплексном плане развития и модернизации инфраструктуры на дорогу заложено 25 млрд руб. из бюджета.

Как сообщало ИА REGNUM, строительство дальнего западного обхода Краснодара планируется начать уже осенью 2019 года. Работы по проектированию обхода завершены, также получены положительные заключения государственной экспертизы. Дальний западный обход Краснодара должен обеспечить прямой подход к Крымскому мосту. Общая протяженность отрезка составит более 50 километров, здесь предусмотрены три транспортные развязки, четыре моста, десять путепроводов. Расчетная скорость движения на этом участке составит 120 километров в час.