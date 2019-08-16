Ярославль, , 09:45 — REGNUM

В Ярославле на базе Ярославского государственного университета им. П. Г Демидова планируется создать центр дополнительного образования детей «Дом научной коллаборации» («ДНК»). Постановление об этом издало правительство Ярославской области, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

ЯрГУ им. П.Г. Демидова

Сейчас дополнительным образованием в регионе занимаются в основном местные власти через систему домов культуры, школ искусств, спортшколы и так далее. В основном она направлена на гуманитарную сферу и спорт. Доля программ технической и естественнонаучной направленности составляет лишь около 16%. Этот пробел и должен восполнить новый центр, который планируется включить в федеральный проект «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование».

«Дом научной коллаборации» будет ориентироваться на дополнительное образование детей с учетом реальных потребностей развития промышленности и реального сектора экономики. Акцент будет сделан на технику и естественные науки. Участвовать в образовательных программах будут и вузовские преподаватели, что поможет подготовке мотивированных абитуриентов для Демидовского университета, имеющего статус опорного вуза региона. Новому центру планируется присвоить имя великого русского химика Д.С. Менделеева. В год в нем будет обучаться не менее 400 человек.

Сейчас вуз подал заявку в Министерство просвещения России на конкурс по нацпроекту «Образование» и участвует в конкурсном отборе, который проводит министерство. Если заявка будет одобрена, образовательный центр может быть открыт 1 сентября 2021 года.

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