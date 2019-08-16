Ярославль, 16 августа 2019, 09:45 — REGNUM

В Ярославле на базе Ярославского государственного университета им. П. Г Демидова планируется создать центр дополнительного образования детей «Дом научной коллаборации» («ДНК»). Постановление об этом издало правительство Ярославской области, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

ЯрГУ им. П.Г. Демидова
ЯрГУ им. П.Г. Демидова

Сейчас дополнительным образованием в регионе занимаются в основном местные власти через систему домов культуры, школ искусств, спортшколы и так далее. В основном она направлена на гуманитарную сферу и спорт. Доля программ технической и естественнонаучной направленности составляет лишь около 16%. Этот пробел и должен восполнить новый центр, который планируется включить в федеральный проект «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование».

«Дом научной коллаборации» будет ориентироваться на дополнительное образование детей с учетом реальных потребностей развития промышленности и реального сектора экономики. Акцент будет сделан на технику и естественные науки. Участвовать в образовательных программах будут и вузовские преподаватели, что поможет подготовке мотивированных абитуриентов для Демидовского университета, имеющего статус опорного вуза региона. Новому центру планируется присвоить имя великого русского химика Д.С. Менделеева. В год в нем будет обучаться не менее 400 человек.

Сейчас вуз подал заявку в Министерство просвещения России на конкурс по нацпроекту «Образование» и участвует в конкурсном отборе, который проводит министерство. Если заявка будет одобрена, образовательный центр может быть открыт 1 сентября 2021 года.

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