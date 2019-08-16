Пермь, , 09:44 — REGNUM

В Пермском крае объявлен аукцион на поставку школьных автобусов восьми муниципальным образованиям. До 30 ноября 2019 года транспортные средства должны быть направлены в Юрлинский, Кизеловский, Нытвенский, Красновишерский, Ординский, Пермский, Уинский и Чайковский муниципальные районы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в министерстве по регулированию контрактной системы в сфере закупок региона.

Закупка осуществляется за счет краевого бюджета. Начальная цена лота составляет 15,2 млн рублей.

Согласно условиям техзадания, все транспортные средства должны быть новыми, оснащены системой ГЛОНАСС, тахографами, ремнями безопасности и ограничителем скорости.

Стоит отметить, в конце 2018 года в регион поступило 72 школьных автобуса. Полностью заменили транспортные средства, чей срок службы составлял более десяти лет.