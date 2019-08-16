Краснодар, 16 августа 2019, 09:34 — REGNUM
Новую нитку Троицкого группового водопровода планируется построить в Краснодарском крае до 2023 года. Об этом сообщила пресс-служба администрации региона.
В первую очередь работы будут вестись на участке от головных водозаборных сооружений в станице Троицкой до Крымска протяженностью 28 километров — он является наиболее аварийным. 18 километров на этом участке планируется построить до конца 2019 года, при этом пять километров уже готово. Также ведется проектирование десяти километров, прокладка начнётся в 2020 году.
Как сообщало ИА REGNUM, 12 августа из-за аварии на ТГВ без воды остались жители Крымского района, Новороссийска и Геленджика. Водопровод был построен в 1970-х годах, его ресурс почти полностью выработан.
По теме: На Кубани устранили аварию, оставившую без воды Геленджик и Новороссийск