Краснодар, , 09:34 — REGNUM

Новую нитку Троицкого группового водопровода планируется построить в Краснодарском крае до 2023 года. Об этом сообщила пресс-служба администрации региона.

«Принято решение до 2023 года построить новую нитку Троицкого группового водопровода протяженностью более 50 километров. На это из краевого бюджета направим порядка 4 млрд рублей», — цитирует пресс-служба губернатора Вениамина Кондратьева.

В первую очередь работы будут вестись на участке от головных водозаборных сооружений в станице Троицкой до Крымска протяженностью 28 километров — он является наиболее аварийным. 18 километров на этом участке планируется построить до конца 2019 года, при этом пять километров уже готово. Также ведется проектирование десяти километров, прокладка начнётся в 2020 году.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 августа из-за аварии на ТГВ без воды остались жители Крымского района, Новороссийска и Геленджика. Водопровод был построен в 1970-х годах, его ресурс почти полностью выработан.

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