Москва, , 09:21 — REGNUM

В Москве на семь дней — с 18 по 24 августа включительно — закроют участок Сокольнической линии метро. На портале мэра столицы, сообщается, что это необходимо для строительства Большой кольцевой линии (БКЛ).

Метро Дарья Антонова © ИА REGNUM

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Семь дней не будут работать такие станции метро как: «Проспект Вернадского», «Юго-Западная», «Тропарево», «Румянцево», «Саларьево», «Филатов Луг», «Прокшино», «Ольховая» и «Коммунарка».

Поезда будут ходить только до станции «Университет» и «Бульвар Рокоссовского». Для пассажиров с 05:30 до 02:00 пустят бесплатные автобусы КМ. Движение в обычном режиме возобновится 25 августа.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве планируется построить 30 новых станций метро до 2022 года.

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