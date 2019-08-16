Чебоксары, , 09:21 — REGNUM

В Чувашии вынесено решение по делу о банкротстве акционерного общества «Гэсстрой». Арбитражный суд республики прекратил производство по делу о несостоятельности в связи с утверждением мирового соглашения, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Суд утвердил мировое соглашение, заключенное между конкурсным управляющим и кредиторами «Гэсстроя». Стороны подтверждают, что общая задолженность должника перед кредиторами третьей очереди, включенными в реестр требований кредиторов на дату утверждения настоящего мирового соглашения, составляет 30 436 121 рубль 55 копеек. В мировом соглашении определена очередность и размер погашения задолженности перед кредиторами.

Как сообщало ИА REGNUM, «Гэсстрой» признан несостоятельным в феврале 2019 года, было открыто конкурсное производство. При инвентаризации в перечне основных средств общества оказались административное здание площадью 1612,4 кв. метра в Новочебоксарске и мастерская (на фактическую сумму порядка 3,6 млн рублей), земельные участкик по улице Промышленная с цехами, полигоном железобетона, административными корпусами автобазы, складами, бензоколонками (на 14,2 млн рублей). В автопарке «Гэсстроя» — 22 транспортных средства.

Предприятие зарегистрировано в 1993 году, его учредителем являлось министерство имущественных отношений Чувашии. Основной вид экономической деятельности — строительство жилых и нежилых зданий.

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