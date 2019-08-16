Сеул, , 09:23 — REGNUM

Представители южнокорейской машиностроительной компании Samsung Heavy Industries получили заказ на строительство одного газовоза для азиатской судоходной компании. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей компании.

По их словам, газовоз будет спущен на воду во второй половине 2021 года.

По предварительным данным, контракт, сумма которого составила 225,5 млрд вон (~$186,09 млн), был подписан сторонами 14 августа текущего года.

Известно, что в этом году компания Samsung Heavy Industries получила заказы на строительство девятнадцати судов (одиннадцать газовозов, четыре нефтяных танкеров и одну плавучую установку для добычи, хранения и отгрузки нефти) на общую сумму $3,6 млрд.