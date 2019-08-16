Москва, , 08:49 — REGNUM

В Москве названы административные округа — лидеры по доле заключенных договоров долевого участия (ДДУ) в I полугодии 2019 года. На первом месте Троицкий и Новомосковский округа (ТиНАО) — 38,4% всех ДДУ, сообщили в Стройкомплексе.

Недвижимость Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

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На втором месте оказался Северо-Восточный округ — 12,3% ДДУ, на третьем — Западный АО — 10,6%. За ними следуют: Северный — 10,1% и Юго-Восточный — 8%.

Отмечается, что в июле число зарегистрированных ДДУ на новостройки в Москве уменьшилось в два раза по сравнению с июнем — с 11,6 тыс. до 5,6 тыс. Это связано с реформой долевого строительства.

Как сообщало ИА REGNUM, популярность Новой Москвы растет. Средняя цена квадратного метра в новостройках выросла на 20% по сравнению с апрелем — маем 2018 года.

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