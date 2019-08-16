Сеул, , 08:40 — REGNUM

Южнокорейская авиакомпания T'way Airlines расширяет сеть маршрутов из международного аэропорта Кимхэ в Юго-Восточную Азию. Об этом сообщает Maeil Business Newspaper со ссылкой на представителей компании.

По их словам, с 6 сентября T'way Airlines запустит авиарейс по маршруту Пусан — Гаосюн (Тайвань), а с 12 сентября — Пусан — Тайчжун (Тайвань).

В настоящее время южнокорейская авиакомпания совершает рейсы по маршруту Кимпхо — Тайбэй (Суньшань), Тэгу — Тайбэй (Таоюань), Инчхон — Тайчжоу, Инчхон — Гаосюн, а также рейс Пусан — Тайбэй (Таоюань), осуществляемый совместно с тайваньской авиакомпанией Tigerair Taiwan.

Кроме того, T'way Airlines намерена увеличить число рейсов осуществляемых из Пусана в Дананг, Ханой (Вьетнам), Осаку и Тайбэй.

Известно, что с расширением сети маршрутов в Юго-Восточную Азию, южнокорейская компания ввела в эксплуатацию два новых самолета B737−800NG, увеличив общее число эксплуатируемого транспорта до 28 единиц.

Также представители компании открыли несколько офисов продаж на Тайване, в Китае, Японии и Вьетнаме.