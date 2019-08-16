Калининград, , 08:30 — REGNUM

Все три траулера-сейнера проекта SK-3101R будут переданы Рыболовецкому колхозу им. Ленина (Петропавловск-Камчатский) до конца 2019 года, сообщила пресс-служба Прибалтийского судостроительного завода «Янтарь».

Торжественная церемония передачи головного траулера «Ленинец» состоится 26 августа, он станет первым в серии. Отмечается, что в этот же день на заводе заложат другое судно — большой морозильный траулер проекта 5670WSD, получивший имя «Виктор Гаврилов».

Контракт на строительство трёх судов проекта SK-3101R был подписан между заводом «Янтарь» и РК им. Ленина в январе 2016 года. Головной траулер «Ленинец» заложен в июле 2016 года, спущен на воду в ноябре 2017 года, завершил заводские ходовые испытания 31 июля 2019 года.

22 июля специалисты «Янтаря» приступили к швартовым испытаниям на втором судне «Командор». Третий траулер, «Ударник», сейчас готовится к началу швартовных испытаний. Все три судна будут переданы на Камчатку до конца текущего года.

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