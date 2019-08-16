Чебоксары, , 08:28 — REGNUM

В Чебоксарах банкротится очередная управляющая компания. Наблюдение введено в отношении общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ЖКХ Сервис» (УК «ЖКХ Сервис»). Соответствующее решение принял Арбитражный суд Чувашии, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

С заявлением о признании УК «ЖКХ Сервис» банкротом обратилось в суд ПАО «Т Плюс». Требования были мотивированы наличием задолженности.

«Из представленного должником отзыва следует, что по состоянию на 31.12.2018 общая задолженность должника перед кредиторами без учета пени и санкций составляла 9 298 823,30 рублей», — говорится в документе.

13 августа Арбитражный суд вынес решение о введении в отношении управляющей компании процедуры банкротства — наблюдение. Также определением суда в третью очередь реестра требований кредиторов включено требование «Т Плюс» в размере 4 054 152 рубля 50 копеек, в том числе 2 541 845 рублей 85 копеек основного долга, 1885 рублей расходов по уплате государственной пошлине, а также 1 510 421 рубль 65 копеек неустойки, «учитывающейся отдельно в реестре требований кредиторов и подлежащей удовлетворению после погашения основной суммы задолженности и причитающихся процентов».

По данным ЕГРЮЛ, УК «ЖКХ Сервис» зарегистрирована в 2009 году в Чебоксарах по улице Гражданская. Уставной капитал составляет 10 тыс. рублей. Учредителями являются Галина Ефимова (доля 70%) и Валентина Сергеева (30%). Основной вид деятельности компании — управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе, в числе дополнительных — ещё 23 вида деятельности. Компания имеет лицензию на деятельность по монтажу, техбслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений.

Как сообщало ИА REGNUM, в настоящее время продолжается дело о банкротстве ООО «Реал-Люкс», ООО «Управляющая компания «Надежный», ООО «УК «Сфера».

Эксперты считают, что в Чебоксарах после ухода ООО «Коммунальные технологии» идёт передел рынка ЖКХ, симптомом которого является скупка дебиторской задолженности у управляющих компаний-банкротов.

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