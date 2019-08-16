Москва, , 08:27 — REGNUM

Объем российских вложений в американские государственные бумаги в июне уменьшился почти на $1,2 млрд — с $12,024 млрд до $10,848 млрд. Такие данные приводит минфин США.

Финансы Дарья Антонова © ИА REGNUM

В июне увеличение наблюдалось по долгосрочным облигациям — с $5,250 млрд до $5,296 млрд. Доля в краткосрочных госбумагах уменьшилась с $6,774 млрд до $5,552 млрд.

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Напомним, резкое сокращение российских вложений в госдолг США началось весной 2018 года: в апреле вложения уменьшились с $96 млрд до $48,7 млрд, в мае — до $14,9 млрд.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне крупнейшим держателем американских облигаций, опередив Китай, стала Япония. Китай располагает гособлигациями на $1,11 трлн, Япония — на $1,12 трлн.