Пермь, , 08:22 — REGNUM

В Перми реконструкцию улицы Строителей краевой минтранс возьмет на особый контроль. Такое поручение дал губернатор, который опасается, что сроки реализации проекты могут быть сорваны, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации Пермского края.

Первый этап реконструкции должны завершить в ноябре 2020 года. Однако при начале работ подрядчик столкнулся со сложностями. Под землей оказался комплекс коммуникаций (10 км сетей электроснабжения, 14 км сетей связи, сети тепло‑ и водоснабжения), которые необходимо переустроить.

Кроме того, необходимо решить вопрос по демонтажу существующих металлоконструкций. Трудности связаны и с тем, что ремонтные работы ведутся рядом с трамвайным депо.

По словам руководителя Управления автодорог и транспорта Сергея Сабурова, все это осложняет ситуацию и может сдвинуть сроки завершения проекта.

Добавим, после реконструкции улица Строителей будет иметь четыре полосы движения, заездные карманы на автобусных остановках, два тротуара, велосипедную дорожку, ливневки и коллектор. Проект направлен на снижение транспортной нагрузки на Коммунальный мост.