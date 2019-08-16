Пекин, , 08:17 — REGNUM

Китайская сеть кофеен Luckin Coffee отчиталась о чистых убытках в размере 681,3 млн юаней (около $97 млн) за второй квартал 2019 года относительно 333 млн юаней убытков за аналогичный период годом ранее, сообщает 15 августа агентство Синьхуа.

Общий доход от реализации продукции достиг 870 млн юаней во втором квартале, обозначив почти семикратный рост относительно аналогичного периода годом ранее. В основном оборот обеспечивался большим числом клиентов и эффективностью выбранной стратегии ценообразования и продаж, отмечает издание.

Среднее месячное количество оплат по счетам в сети кофеен Luckin Coffee увеличилось на 410,6% до 6,2 млн единиц за второй квартал 2019 года относительно того же периода годом ранее.

За третий квартал сеть ожидает обеспечить чистую выручку в диапазоне от 1,35 млрд юаней до 1,45 млрд юаней. У сети Luckin Coffee насчитывается 2963 кофейни на конец второго квартала 2019 года. Ранее компания рассказала о планах открыть еще больше точек, доведя их общее число до 4500 к концу 2019 года и до 10 000 до конца 2021 года.