Курган, , 08:17 — REGNUM

Курганский мясокомбинат «Стандарт» по требованию Управления антимонопольной службы по Курганской области приостановил поставки тушёнки в Юргамышскую школу, а также в Свердловскую, Тюменскую, Челябинскую, Московскую области, Красноярский и Хабаровский край. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ведомства.

Антимонопольный орган выявил, что мясокомбинат вводил в заблуждение потребителей о качестве консервов кусковых мясных «Говядина тушеная высший сорт «Пригожино». Продукт не соответствовал ГОСТ 32 125−2013 «Консервы мясные. Мясо тушеное. Технические условия».

Данные мясные консервы поставлялись для Юргамышской школы в рамках заключенного муниципального контракта. Ученики этого учебного заведения в феврале 2019 года обнаружили в школьном обеде ошмётки некого субпродукта и опубликовали фото в социальной сети. Дети назвали это мясом доисторического животного, ежа, наградив прочими метафорами. История стала резонансной.

Школьным обедом из Юргамыша заинтересовались надзорные органы. Лабораторные испытания показали, что мясные консервы, отобранные с пищеблока школы, не соответствуют информации, указанной на маркировке упаковки — в них оказалась недопустимая доля субпродуктов. Причиной стало «неосуществление надлежащего контроля сотрудником комбината за процессом производства определенной партии товара».

Антимонопольщики постановили изъять тушёнку «Пригожино» не только в рамках муниципального контракта с образовательным учреждением, но и в рамках заключённых договоров с контрагентами из других регионов (Свердловская, Тюменская, Челябинская, Московская области, Красноярский и Хабаровский край), «о чём в их адрес направлены соответствующие письма о возврате товара».

Читайте ранее в этом сюжете: В Курганской области разбираются с экзотическим мясом в тарелках школьников