Вашингтон, , 08:18 — REGNUM

Американские автогиганты GM и Ford готовятся к возможному экономическому спаду. Об этом сообщает агентство Reuters.

Причиной значительных экономических проблем у обеих автокомпаний может стать глобальная рецессия. Кроме того, на авторынки влияют идущие между США и Китаем торговые войны. Так, например, взаимные пошлины повысили стоимость на сырье для мировой автоиндустрии, а авторынок в этих странах имеет слабый спрос.

Финансовый директор Ford North American Мэтт Филдс сообщил, что для преодоления негативного сценария развития ситуации на авторынке, у компании есть денежный буфер в размере $20 млрд. Такие данные он привёл на конференции J.P. Morgan в Нью-Йорке.

В свою очередь, глава финансового департамента General Motors Дивия Сурьядеварау на конференции заявила, что у их компании есть резервные $18 миллиардов.

Напомним, 15 августа 2019 года китайское агентство «Синьхуа» со ссылкой на заявление представителя Комитета по таможенным пошлинам при госсовете Китая сообщило, что Соединённые Штаты официально объявили о предстоящем введении дополнительного тарифа в 10% на импортируемые из КНР товары на общую сумму в 300 млрд долларов.

Читайте также: США открыли новый раунд торговой войны с Китаем