Москва, , 08:12 — REGNUM

Жители России берут потребительский кредит в среднем на 191 тыс. рублей. Показатель вырос в 1,7 раза за три года, таковы данные бюро кредитных историй «Эквифакс».

Во втором квартале 2016 года средняя сумма потребительского кредита составляла 111,5 тыс. рублей, во втором квартале 2019 года — уже 191 тыс. рублей. В конце 2015 года жители России брали кредит на 99,5 тыс. рублей.

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Текущее среднее значение — максимальное за более чем десять лет. Объем портфеля потребительских кредитов устойчиво растет: с 2,9 трлн рублей по итогам второго квартала 2017 года до 4,08 трлн рублей в том же периоде 2019-го.

Как сообщало ИА REGNUM проблем с выплатами кредитов, согласно опросу ВЦИОМ, нет у 66% жителей России, а 33%, напротив, испытывали трудности с обязательными платежами.

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