Сеул, , 08:13 — REGNUM

Во втором квартале 2019 года южнокорейской компании Samsung Electronics заняла первое место на мировом рынке флэш-памяти NAND с долей рынка 34,9%. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей аналитической компании DRAMeXchange.

По данным источников, во втором квартале текущего года мировой объем продаж флэш-памяти NAND составил $10,78 млрд.

Известно, что продажи Samsung Electronics выросли на 16,6% и составили $3,76 млрд, продажи другой южнокорейской компании SK Hynix — на 8,1%, до $1,16 млрд.

С другой стороны, объем продаж японской компании Toshiba, занявшей второе место на рынке, сократился на 10,6%, а американских компаний WDC и Micron Technology, занявших третье и четвертое место, — на 10,6% и 6,5% соответственно.

По данным DRAMeXchange, объем продаж японской компании сократился из-за перебоев с поставками и кратковременного отключения питания на производстве. Благодаря чему, доля рынка южнокорейских компания Samsung Electronics SK Hyinix выросла до 34,9% и 10,3% соответственно.