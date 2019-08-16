Москва, , 08:01 — REGNUM

Федеральный бюджет России за первые семь месяцев 2019 года, по предварительной оценке Министерства финансов, исполнен с профицитом в 3,4% ВВП (2,028 трлн рублей). Об этом сообщается на сайте ведомства.

Так, доходы бюджета за указанный период составили 11,469 трлн рублей — 56,9% к общему объему доходов, утвержденному законом на 2019 год. Расходы были исполнены в объеме 9,442 трлн рублей (51,6%).

Как сообщало ИА REGNUM, с 2018 года в России начало действовать новое бюджетное правило, устанавливающее предельный объём расходов для федерального бюджета. Теперь он не сможет превышать сумму нефтегазовых доходов за очередной финансовый год.

Базовая цена барреля нефти при расчёте бюджета должна составлять $40 и ежегодно индексироваться на 2%. При этом дополнительные доходы от более высокой цены на нефть будут перенаправлены в Фонд национального благосостояния (ФНБ).

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