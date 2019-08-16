Вашингтон, , 07:56 — REGNUM

Крупнейшим держателем американских облигаций является Япония, располагающая госбумагами США на сумму $1,12 трлн. Такие данные приводит американский минфин.

По состоянию на июнь 2019 года, Китай располагает гособлигациями на $1,11 трлн. Таким образом, Япония обошла Китай, став крупнейшим держателем госбумаг США впервые с мая 2017 года.

В июне Япония нарастила свой актив почти на $23 млрд, тогда как Китай, напротив, сократил его на $9 млрд. Россия располагает госбумагами США на $10,85 млрд (-$1,17 млрд к маю).

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