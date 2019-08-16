Калининград, , 07:56 — REGNUM

Завод «Автотор» в Калининграде планирует увеличить линейку выпускаемых полнокомплектных грузовых и коммерческих машин за счет коммунальной, дорожно-строительной и специальной техники последнего поколения. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Новые типы надстроек и специального оборудования для расширения номенклатуры специальных машин представили, посетившие калининградский автозавод, турецкие представители ведущих фирм по производству коммунальной и специальной техники. Среди них такие компании, как HidroMak, Witerna, Özünlü.

Сообщается, что часть предложенной спецтехники пока не имеет аналогов в РФ и может значительно увеличить эффективность работы муниципальных коммунальных служб.

В рамках будущего сотрудничества предполагается частичная локализация изготовления поставляемой техники в Калининграде. Также известно, что завод «Автотор» планирует наладить выпуск данной техники на шасси, выпускаемых в Калининграде, машин Hyundai и Ford.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце июля 2019 года стало известно, что калининградский завод «Автотор» в рамках реализации специнвестконтракта (СПИК) заключил договор с немецким концерном Dürr на проектирование нового завода.

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