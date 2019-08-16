Чита, , 07:45 — REGNUM

Программа «Дальневосточный гектар» в Забайкальском крае стартовала всего две недели назад, а заявок на участие в ней поступило уже более 300. Причём, большинство участников программы (80%) планируют на земле строить жилье и развивать личное подсобной хозяйство. О первых гражданах, получивших бесплатно участки земли, сообщает пресс-служба забайкальского губернатора.

Житель Читы Юрий Поликутин выбрал участок рядом с лесом в микрорайоне Добротный, который активно застраивается. Там он планирует строительство дома, бани и мечтает разводить цесарки и пони для ребенка.

«Сама программа очень значимая для забайкальцев. Думаю, главное, что это поможет остановить отток населения. Многие ведь хотят жить на земле, а приобрести её очень трудно. Также людям будут доступны дальнейшие льготы на освоение участка», — отметил читинец.

Напомним, осенью 2018 года Забайкальский край и Бурятия вошли в состав Дальневосточного федерального округа. С этого времени на эти территории распространяют все преференции, которыми наделены дальневосточники. Программа по предоставлению бесплатных участков земли, именуемая «Дальневосточный гектар» стартовала в Забайкалье с 1 августа 2019 года. Власти региона готовы распространить действие этой программы на значительные площади.

Так, если весь Забайкальский край простирается на территории в 43 миллиона гектаров, то под действие программы «Дальневосточный гектар» подпадает 46% земель — 19,7 миллиона гектаров. Обладатели «дальневосточного гектара» будут освобождены от земельного налога на пять лет. По истечении этого срока и с момента регистрации права собственности в Росреестре, обладатель «дальневосточного гектара» уплачивает земельный налог на общих основаниях. В область выдачи земель также попадает озеро Байкал.

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