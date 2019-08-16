Петропавловск-Камчатский, , 07:22 — REGNUM

Бизнес и жители Камчатки, по данным Банка России, за год нарастили объёмы кредитования и задолженности. Сегодня организации и жители должны банкам 117 млрд рублей, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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За 6 месяцев 2019 года компании и ИП полуострова взяли кредитов на сумму 31,9 млрд рублей. Общий же размер задолженности перед банками превысил 72 млрд рублей. За 6 месяцев 2018 года бизнес на Камчатке кредитовался скромней — взято было кредитов всего на 19 млрд рублей. А общий размер задолженности в первом полугодии 2018 года составлял 46,6 млрд рублей.

Физические лица Камчатки за первое полугодие взяли кредитов на сумму в 18,9 млрд рублей. В первом полугодии 2018 года сумма была меньше — 16,3 млрд рублей. Общий размер долга камчатцев по состоянию на 1 июля 2019 года составил 45,3 млрд рублей, год назад он составлял 38,2 млрд.

Как сообщало ИА REGNUM, жители Камчатки накопили 6,3 млрд рублей «плохих» долгов перед банками. Приставы всё чаще описывают имущество должников. По данным службы судебных приставов, каждый 14-й житель региона имеет долги, которые не может отдать и приходится вмешиваться службе судебных приставов.