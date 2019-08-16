Челябинск, , 07:19 — REGNUM

В Челябинской области на сегодняшний день работает шесть самостоятельных банков. Об этом на встрече с врио губернатора Алексеем Текслером заявила новая управляющая областным отделением главного управления Центробанка Елена Федина.

Она добавила, что каждый из этих банков имеет универсальную лицензию. Всего же, по словам руководителя, на территории региона имеется более 60 разных кредитных организаций.

Как сообщало ИА REGNUM, Федина была назначена на новый пост 14 августа. Ранее она являлась заместителем руководителя Уральского главного управления ЦБ.