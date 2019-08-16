Москва, , 07:12 — REGNUM

Торги по нефти сорта Brent 15 августа закрылись снижением на 1,19%. Нефть сильно подешевела на торгах в Европе на фоне обеспокоенности инвесторов тем, что США и Германия могут оказаться на грани рецессии, что в свою очередь ослабит спрос на нефть, заявил корреспонденту ИА REGNUMаналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари» Владислав Антонов.

Добыча нефти (cc) Eric Kounce TexasRaiser

Рецессию в данный момент предсказывает кривая доходности казначейских облигаций США между двухлетними и десятилетними облигациями. Когда доходность по двухлетним бумагам становится дороже десятилетних летних, в США через шесть месяцев начинаются трудные времена. Поэтому рынок нефти на время стал индикатором страха перед рецессией.

Сегодня, 16 августа, на торгах в Азии нефть торгуется в плюсе на 0,65%. Баррель Brent стоит $58,72. Пока цена торгуется ниже $59,60 рынок остается медвежьим. Как только покупатели смогут за ним закрепиться, начнется новая фаза роста $60,90. Для этого нужны драйверы.

Экономический календарь на сегодня скудный, поэтому стоит следить за твитами Дональда Трампа, динамикой защитных активов и отчетом от Baker Hughes по активным буровым установкам. От падения нефть сдерживает поддержка $57,65.

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