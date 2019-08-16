Горно-Алтайск, , 07:04 — REGNUM

Столичный суд Республики Алтай признал 37-летнего горожанина виновным в уклонении от уплаты налогов в крупном размере.

Как сообщает портал «Новости Горного Алтая», мужчина в 2017 году получил доход на сумму более 68 млн рублей. Однако в установленные сроки налоговую декларацию не представил, и налог в сумме 8 745 750 рублей не уплатил.

В результате суд оштрафовал его на сумму в 350 тыс. рублей. Кроме того, удовлетворено и исковое заявление прокурора о взыскании с обвиняемого ущерба, причиненного преступлением, в сумме 8 734 750 рублей (с учетом частичного погашения).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, суд в Ставрополье приговорил предпринимателя к трём годам лишения свободы условно за уклонение от уплаты налогов. Он скрыл от государства более 20 млн рублей.

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