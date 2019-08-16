Новокузнецк, Кемеровская область, , 06:50 — REGNUM

Несколько городов Кемеровской области в 2020 году могут потерять статус моногородов. Об этом в ходе стратегической сессии, в Новокузнецке сообщила глава «Фонда развития моногородов» Ирина Макиева. Из списка моногородов могут выйти Новокузнецк, Шерегеш, Анжеро-Судженск, Таштагол, пишет Новокузнецк.ру.

Макиева отметила, что некоторые города не хотят выходить из списка. Она призвала их до пересмотра списка воспользоваться возможностью получить все возможные меры поддержки.

Сегодня в список входят 317 городов в 61 регионе России. В Кузбассе на сегодняшний день 24 моногорода.

Список должны пересмотреть следующей осенью. Причина изменения списка — устойчивая экономика.